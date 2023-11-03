Військово-морські сили США вперше очолила жінка — Ліза Франкетті

Сенат США схвалив кандидатуру адмірала Лізи Франкетті на посаду керівника Військово-морських сил. Вони стала першою жінкою на цій посаді та першою членкинею Об’єднаного комітету начальників штабів, пише Defense News.

Кандидатуру Франкетті висунув президент США Джо Байден.

Вона стала не лише першою жінкою в історії, що обіймала посаду вищого офіцера ВМС США, але й першою, яка служила в Об’єднаному комітеті начальників штабів.

Раніше, як офіцер ВМФ США, Франкетті обіймала посаду директора зі стратегії, планів та політики з 2020 до 2022 року, другого заступника начальника військово-морських операцій з розвитку бойових дій у 2020 році та командувача Шостого флоту США з 2018 до 2020 року.

Попередник Франкетті адмірал Майк Гілдей пішов у відставку за вислугою років.

Сенат США також схвалив кандидатуру генерала Девіда Олвіна на посаду голови ВПС США. Олвін — пілот, що має понад 4 600 годин нальоту, у тому числі 100 — бойових. Він раніше обіймав посаду заступника начальника штабу ВПС.