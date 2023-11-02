Заступнику Кличка повідомили про підозру через забудову парку «Нивки»

НАБУ і САП повідомили чинному заступнику голови КМДА про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі частини парку «Нивки» під забудову.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

Як зазначає журналіст Олег Новіков, ідеться про Петра Оленича.

За даними слідства, у листопаді 2019 року підозрюваний, який на той час був директором Департаменту земельних ресурсів КМДА, отримав на розгляд проєкт, який де-факто передбачав забудову частини парку «Нивки».

Ішлося, зокрема, про передачу частини парку в оренду для будівництва житлово-офісного комплексу. У липні 2019 року Департамент відправив цей проєкт на доопрацювання, оскільки ділянка належала до природно-заповідного фонду. Утім, посадовець проігнорував цей факт і подав проєкт рішення разом із пояснювальною запискою на розгляд Київради. У пояснювальній записці він зазначив, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду. У результаті компанія отримала право забудувати частину парку площею 0,6 га.

Нині будівництво на території парку припинили, а дії чиновника кваліфікували за за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Розслідування триває.

Також НАБУ направило лист до Київради, у якому вимагає розглянути питання щодо скасування рішення, яким всупереч генплану столиці частину парку «Нивки» віднесено до території під забудову.