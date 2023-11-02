Скарги на шум проти давніх традицій. У Швейцарії мешканці села сперечаються через коровʼячі дзвіночки

Новоприбулі мешканці села Аарванген у Швейцарії поскаржилися до сільської ради на шум дзвіночків, які носять на шиї корови. Місцеві старожили обурені — вони назвали це нападом на традиційну швейцарську культуру.
Про це пише BBC.
За словами мера села Ніклауса Лундсгаарда-Гансена, фермер, який володіє стадом, розцінив це як «особисту образу його та його корів». Прихильники дзвіночків створили петицію і почали збирати підписи.
«Ми, швейцарці, [хочемо] зберегти й підтримувати наші живі традиції в майбутньому», — ідеться в їхньому документі.
Загалом в Аарвангені мешкають 4 700 людей. Лише за кілька днів петиція зібрала понад тисячу підписів. Її передали сільській владі на офіційній церемонії разом із традиційними ковбасками від фермерів. У грудні мешканці Аарвангена запланували громадські збори, де вирішать майбутнє коровʼячих дзвіночків.
Раніше швейцарські фермери стежили за своїми стадами, що паслися високо в Альпах, за допомогою дзвіночків. Деякі фермери досі кажуть, що розрізняють кожну свою корову за звуком її дзвону. Однак нині корови мають електронні чипи й більшу частину часу проводять на обгороджених пасовищах, а мешканці сіл все частіше скаржаться на шум. Тож це не перша суперечка у Швейцарії з цього питання.
Ось кілька найвидатніших випадків:
- У 1975 році Федеральний суд постановив, що шум коров’ячих дзвіночків у житловому районі виходить за межі допустимого, і заборонив фермеру надягати їх на худобу, коли вона виходить на пасовище вночі.
- У 2018 році Федеральний суд виніс рішення на користь фермера, заявивши, що дзвони були частиною місцевого способу життя протягом десятиліть і відповідають місцевим традиціям.
- У 2019 році муніципальна асамблея Баума (кантон Цюрих) вирішила, що коровʼячі дзвінки не є шумом і заборонив мешканцям подавати на них скарги.
- У 2021 році суд в Ааргау постановив, що правила щодо нічного шуму розповсюджуються на коровʼячі дзвіночки, і зобовʼязав місцевого фермера знімати їх зі своїх корів після 22:00.