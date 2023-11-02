Netflix показуватиме серію без реклами глядачам, які переглянули три епізоди поспіль

Від початку 2024 року стримінговий сервіс Netflix нагороджуватиме глядачів, які подивляться три епізоди шоу поспіль, — їм показуватимуть одну серію без реклами.

Про це пише The Verge.

Таким чином компанія хоче спонукати користувачів довше залишатися на платформі.

Netflix також повідомив, що його тарифний план із підтримкою реклами протягом року після запуску залучив 15 мільйонів активних користувачів щомісяця. Це означає, що за нього платять все більше користувачів — у травні Netflix повідомляв про 5 мільйонів активних користувачів щомісяця, яким транслює рекламу.

Наразі Netflix хоче збільшити користувачів плану з рекламою за $6,99 на місяць, оскільки він виявився прибутковим для компанії. Ось як змінилася вартість передплати у США з 2011 до 2023 року.