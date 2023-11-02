YouTube посилить захист підлітків і нагадуватиме їм про перерви від перегляду відео

Платфома YouTube посилює захист підлітків, обмежуючи повторні рекомендації відео на теми, які можуть їм зашкодити,

Про це пишуть у блозі YouTube.

Ідеться про відео, які можуть спровокувати проблеми із зображенням тіла, наприклад ті, що порівнюють фізичні характеристики або ідеалізують певні типи фігури, певну вагу чи рівень фізичної підготовки. Також підліткам обмежать повторний перегляд відео, які демонструють «соціальну агресію», зокрема, залякування.

У YouTube додали, що деякі з цих відео можуть бути нешкідливими, якщо їх побачити один раз, але можуть стати проблемою, коли підлітки переглядають один і той же тип контенту повторно.

Компанія заявила, що спочатку обмежить повторний перегляд таких відео в США, а наступного року — в інших країнах.

Окрім змін у рекомендаціях, YouTube оновить функцію нагадувань «зробити перерву» кожні 60 хвилин та «пора спати». Тепер ці функції стануть «візуально помітнішими» та частіше відображатимуться глядачам віком до 18 років.

Разом з цим YouTube розширить свої панелі кризових ресурсів (наприклад, гарячі лінії допомоги), щоб вони стали повносторінковими, коли глядачі дивляться відео на теми, пов’язані із самогубствами, самоушкодженнями та розладами харчування.