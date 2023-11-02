Найбільший харківський театр відновив роботу ― під землею. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 1 листопада

Про колектив Харківського академічного театру опери та балету, також відомого як ХАТОБ, який після 20 місяців паузи нарешті почав давати вистави, розповідає Reuters. У місті, куди російські ракети долітають за 45 секунд ― як каже художній директор театру Ігор Тулузов, раніше, ніж встигають увімкнути сирену повітряної тривоги. Тому дирекція ХАТОБу була проти публічних виступів, оскільки це автоматично означає щільне скупчення людей. У Харкові через обстріли проблеми навіть зі шкільним навчанням: офлайн воно проходить у лічених школах, а мерія планує невдовзі обладнати першу повністю підземну школу. Частину класних кімнат зараз перенесли на станції метро.

ХАТОБ теж виступатиме під землею ― для цього театр переобладнав своє бомбосховище. Уже дали кілька вистав, про які найпершими дізналися завсідники театру.

Загалом, попри постійну загрозу обстрілу, населення Харкова, за офіційними даними, майже повернулося до довоєнного рівня. До війни в місті жили 1,4 мільйона людей, зараз їх там понад 1,2 мільйона, пише видання.

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