МЗС України вимагає від Туреччини пояснити візит окупаційної адміністрації в Ялті до країни

Міністерство закордонних справ України вимагає пояснень турецької сторони щодо візиту представників російської окупаційної адміністрації в Ялті до Туреччини.

Про це пише речник МЗС Олег Ніколенко.

«Російські окупанти взяли участь в засіданні Міжнародної організації обʼєднаних міст і місцевих влад, а також обговорювали можливість про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлiкдюзю міста Стамбул», — додав він.

Резолюції Генасамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як частини території України. Зокрема, це стосується контактів з окупаційними адміністраціями.

МЗС України очікує, що Туреччина належним чином відреагує на російську провокацію і не повторюватиме такого в подальшому.