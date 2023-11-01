Дослідження: Таємничі обʼєкти біля ядра Землі утворилися через зіткнення з іншою планетою

Дослідники припускають, що таємничі аномалії біля ядра Землі можуть бути залишками планети розміром із Марс, яка врізалася в нашу планету. Раніше вчені вважали, що вони генеруються внутрішніми процесами Землі.

Про це пише The Guardian.

На думку вчених, приблизно через 100 мільйонів років після утворення Сонячної системи, планета під назвою Тея врізалася в Землю. Зіткнення розплавило більшу частину Землі та Теї. На орбіту викинуло величезну кількість пилу і каміння — так зʼявився Місяць.

Науковці зі США та Китаю змоделювали процес зіткнення планет і припустили, що після цього верхня половина мантії Землі розплавилась, а уламки Теї потрапили всередину Землі.

Протягом наступних чотирьох з половиною мільярдів років частини Теї могли рухатися до ядра Землі та зрештою сформувати щільні обʼєкти, поховані глибоко під Африкою і Тихим океаном. Вони відомі як великі провінції з низькою швидкістю зсуву, або LLVP.