У Білій Церкві знайшли золоті прикраси часів Гетьманщини

У Білій Церкві археологи знайшли золоті прикраси часів Гетьманщини. Скарб складається із 12 предметів. Його знайшли під час розкопок в культурних нашаруваннях XVII—XVIII століть.

Про це повідомляє Інститут археології Національної академії наук України.

Загальна вага старовинних прикрас — майже 28 грамів. Вони були сховані в невеличкий керамічний посудині разом із перламутровим бісером.

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Усі знайдені предмети передали на зберігання до фондів Археологічного музею Інституту археології НАН України. У майбутньому вони поповнять експозицію.