Соцмережа Instagram розробляє функцію «друга зі штучним інтелектом», якого можуть налаштувати користувачі, щоб потім спілкуватися з ним.
Про це пише Tech Crunch.
Користувачі зможуть обрати стать, вік, етнічну приналежність, зовнішність, імʼя і характер «друга». Наприклад, друг зі штучним інтелектом може бути стриманим, веселим, креативним, дотепним, прагматичним тощо. Також можна буде обрати коло його інтересів: чи то карʼєра й освіта, чи то тварини й природа.
Після налаштувань можна буде перейти до самого чату і почати спілкування з новим «другом».
Instagram відмовився коментувати нову функцію. Вона ще в розробці, тому недоступна для всіх охочих, а ще її можуть змінити у процесі впровадження в соцмережу.
- Зараз соцмережа Instagram тестує перемикач стрічки, який дозволяє переглядати публікації лише від користувачів Meta Verified — тих, хто купив передплату.