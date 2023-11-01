Соцмережа Instagram розробляє функцію «друга зі штучним інтелектом», якого можуть налаштувати користувачі, щоб потім спілкуватися з ним.

Про це пише Tech Crunch.

Користувачі зможуть обрати стать, вік, етнічну приналежність, зовнішність, імʼя і характер «друга». Наприклад, друг зі штучним інтелектом може бути стриманим, веселим, креативним, дотепним, прагматичним тощо. Також можна буде обрати коло його інтересів: чи то карʼєра й освіта, чи то тварини й природа.