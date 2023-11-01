У Швеції заборонили носити сумки на великі концерти і спортивні змагання

У Швеції заборонили брати сумки на великі заходи, такі як спортивні змагання та концерти.
У поліції пояснили цей крок заходами безпеки. За даними правоохоронців, рівень терористичної загрози у Швеції наразі становить чотири з пʼяти.
Правило щодо сумок поширюється на великі спортивні події, концерти, фестивалі, усі змагання на рівні національних збірних і ще на кілька великих спортивних подій, таких як головні ліги з футболу та хокею.
Виняток стосується людей, які носять із собою сумку за медичними показаннями. Правоохоронці вирішуватимуть це окремо у кожному випадку.
- Майже увесь час з 2010 року рівень терористичної загрози у Швеції оцінювали на три з пʼяти — крім періоду, коли у 2015—2016 роках поліція розшукувала підозрюваного у плануванні терактів.