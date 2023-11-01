Між сектором Гази та Єгиптом відкрили пункт пропуску для громадян третіх країн

Прикордонний перехід «Рафах» між сектором Гази та Єгиптом тимчасово відкриють для пропуску на територію Єгипту громадян третіх країн, що перебувають у секторі Гази.

Про домовленість за посередництва Катару повідомляє агентство Reuters. У переговорах брали участь і США.

Угода не стосується інших питань, таких як звільнення заручників, що їх утримує ХАМАС, або гуманітарного перемирʼя.

Єдиний прикордонний перехід між сектором Гази та Єгиптом не працює у нормальному режимі, бо влада Єгипту побоюється напливу біженців із Гази. Єгипет не хоче їх пускати на свою територію, зокрема, з політичних причин, побоюючись, що у разі виходу мешканців із Гази палестинці втратять цю територію. Прикордонний перехід останнім часом відкривали лише для проїзду до сектора машин з гуманітарною допомогою.

Посол України в Єгипті Микола Нагорний підтвердив «Радіо Свобода», що наразі близько 500 людей отримали дозвіл на виїзд із сектора. Українців серед них поки немає. Загалом у списку на евакуацію є 358 громадян України.