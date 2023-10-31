Компанія Nokia подала до суду на Amazon і HP за порушення патентних прав

Компанія Nokia подала до суду на Amazon, Twitch і HP. Позов направили до суду в американському штаті Делавер.
Про це пише Reuters.
Nokia заявила, що потокові сервіси Amazon Prime Video і Twitch, а також виробник комп’ютерів HP порушують її патенти, пов’язані зі стисненням відео та іншими технологіями. У позові йдеться, що Amazon і HP відмовилися купувати ліцензії на патенти, але все одно використовували технологію потокового відео від Nokia. Компанії поки не коментують суперечки.
Nokia також подала відповідні позови проти Amazon у Великій Британії, Німеччині, Індії та в Об’єднаний патентний суд ЄС.
- Фінська Nokia перейшла від виробництва мобільних телефонів у 2000-х — 2010-х роках до інших напрямків діяльності, зокрема дослідження, розробки та постачання мережевого обладнання іншим компаніям. На початку 2023 року компанія змінила дизайн свого логотипа — від старого знакового синього кольору відмовилися.