Дослідження: динозаври вимерли через пил, що здійнявся після падіння астероїда

Науковці зробили комп’ютерне моделювання наслідків удару астероїда, що зіткнувся із Землею 66 мільйонів років тому, і виявили, що причиною вимирання динозаврів може бути пил.

Про це пише The Guardian.

Reuters

Учені з Бельгії стверджують, що попередні дослідження цієї події приділяли замало уваги трильйонам тонн пилу, що здійнявся в повітря після падіння астероїда. Імовірно, цей пил заблокував сонячне світло, припинив фотосинтез рослин майже на два роки й сильно охолодив планету. Він міг залишатися в атмосфері до 15 років після катаклізму.

Загибель рослин тимчасом спричинила зникнення тварин, що ними харчуються, і врешті-решт призвела до загибелі 3/4 видів.