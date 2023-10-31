У Ташкенті вперше засудили громадянина Узбекистану за участь у війні рф проти України. Його увʼязнили на пʼять років

Суд у Ташкенті засудив 38-річного узбекистанця, який воював проти України у лавах військ самопроголошеної «ДНР». Ільдара Хайруліна визнали винним у найманстві. Йому дали пʼять років вʼязниці. Це перший подібний вирок у країні, повідомляє узбекистанська служба «Радіо Свобода».

За даними слідства, чоловік брав участь у бойових діях проти України у 2014—2015 роках. Зокрема, сторона обвинувачення показала профіль Хайруліна на сайті «Миротворець». Також слідчі стверджують, що знайшли в його телефоні скриншоти, що підтверджують провину.

Проте родичі стверджують, що чоловік не брав участі у війні в Україні, не їздив туди і на момент звинувачення перебував у росії. За їхніми словами, фотографію, розміщену на «Миротворці», Хайрулін зробив у росії, він ніколи не був в Україні, а зброя на фотографії — не вогнепальна, а пневматична. Сам Хайрулін також не зізнався у злочині.

Його родичі мають намір оскаржити вирок в апеляційному суді.