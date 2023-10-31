Акторський склад «Друзів» опублікував спільну заяву після смерті Метью Перрі

Акторський склад серіалу «Друзі» — Дженіфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер — опублікував спільну заяву через два дні після смерті Метью Перрі.

Заяву вони розіслали медіа, її цитує People.

«Ми всі спустошені втратою Метью. Ми були більш ніж просто акторами. Ми — сімʼя. Нам так багато є чого сказати, але просто зараз нам треба мить, щоб оплакати й пережити цю незбагненну втрату. Зараз наші думки і наша любов із сімʼєю Метті, його друзями та всіма, хто любив його в усьому світі», — заявили актори.