Apple презентувала новинки — сучасне покоління ноутбуків MacBook та оновлений iMac

Американська компанія Apple презентувала нове покоління ноутбуків MacBook Pro, а також 24-дюймовий компʼютер-моноблок iMac на нових чипах.

Чипи M3, M3 Pro і M3 Max

Нові чипи третього покоління від Apple забезпечують підвищення продуктивності та розкривають нові можливості для продуктів компанії. Це перші чипи для персональних компʼютерів, створені за провідною в галузі тринанометровою технічною технологією, що дозволяє підвищити швидкість і ефективність. Швидкість візуалізації тепер у 2,5 раза вища ніж на мікросхемах сімейства M1.

Зовнішній вигляд 24-дюймової моделі iMac залишився майже незмінним. Пристрій працює на базі процесора M3, такого ж як у 14- та 16-дюймових MacBook Pro.

Процесори підтримують до 128 Гб памʼяті, а також краще оптимізовані для роботи зі штучним інтелектом та машинним навчанням. Крім потужності та швидкості роботи, що виросла, чипи забезпечують і більш ефективне енергоспоживання.

Нові MacBook Pro

Apple також анонсувала нову лінійку MacBook Pro. Завдяки архітектурі графічного процесора наступного покоління та швидшому процесору сімейство M3 надає MacBook Pro ще більшої продуктивності й нових можливостей.

14- та 16-дюймові MacBook Pro з M3 Pro забезпечують ще більшу продуктивність і додаткову уніфіковану підтримку памʼяті.

Моделі M3 Pro і M3 Max тепер також доступні в чорному кольорі з темним алюмінієвим покриттям.

Усі моделі MacBook Pro оснащені дисплеєм Liquid Retina XDR із на 20% яскравішим вмістом SDR, вбудованою камерою 1080p та звуковою системою з шістьма динаміками.

Дисплей практично не змінився — Liquid Retina XDR з частотою оновлення 120 Гц. Максимальна яскравість у звичайному режимі зросла до 1000 ніт, а HDR не змінилася — до 1600 ніт. Батарея тримає тепер 22 години. Нові продукти будуть доступні з 7 листопада. На презентації представили лінійку у кольорі Space Black.

Замовити новий MacBook Pro можна буде з 7 листопада. Вартість 14-дюймового компʼютера починається з позначки $1 600 за базову версію, а 16-дюймовий ноутбук обійдеться як мінімум $2 500.

24-дюймовий iMac

Новий iMac отримав 24-дюймовий екран Retina з роздільною здатністю 4,5K. Продуктивність нового компʼютера в 4 рази вища ніж в iMac з екраном 21,5 дюйма. Новинка отримала вбудовані камери FaceTime 1080p, а також аудіосистему з шістьма динаміками. Вона підтримує бездротові протоколи Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Також у компʼютері є чотири порти USB-C, зокрема два порти Thunderbolt.

Початкова ціна восьмиядерного моноблока $1 299, десятиядерного — від $1499.