Дослідники виявили сполуку канабісу у бразильському чагарнику

Учені виявили канабідіол, відомий як CBD, у рослині, що росте у Бразилії. Також ця сполука є у канабісі.

Про це пише Science Alert.

Команда науковців виявила CBD у плодах і квітах рослини Trema micrantha blume — це чагарник, який росте на більшій частині Бразилії і вважається бурʼяном.

У всьому світі CBD все частіше використовують для лікування захворювань, зокрема епілепсії, хронічного болю і тривожності. Він є однією з основних активних речовин у канабісі разом із тетрагідроканабінолом, або THC, останній має наркотичний ефект і викликає у споживачів відчуття ейфорії.

Хімічний аналіз виявив, що бразильська рослина містить CBD, але не THC. Це означає, що її потенційно можна використовувати як джерело CBD і не мати юридичних перешкод, як у випадку з канабісом. У Бразилії канабіс поза законом.

Біолог Родріго Моура Нето з Федерального університету Ріо-де-Жанейро та його команда нещодавно виграли урядовий грант на $104 тисячі на фінансування дослідження властивостей цієї рослини. Учені хочуть вивчити її ефективність у пацієнтів, які зараз лікуються медичним канабісом. За оцінками, таке дослідження триватиме близько пʼяти років.