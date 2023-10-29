У Фінляндії випробовують найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas. У перший рейс він вирушить із Маямі

У Фінлядії побудували найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas. Наприкінці листопада він вирушить з верфі Турку у Карибське море. Перший рейс корабля запланували на січень 2024 року з американського Маямі.
Про це пише Yle.
Зараз Icon of the Seas проходить морські випробування. На будівництві судна щодня працювали до 6 000 людей. Роботи на кораблі досі тривають.
Компанія Royal Caribean Group замовила у фінляндської верфі ще два круїзні лайнери такого ж розміру, як Icon of the Seas. Їх добудують у 2025 і 2026 роках.
- Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas завдовжки 365 метрів і завширшки майже 50 метрів. Має 20 палуб, може вмістити 7 600 пасажирів і 2 350 членів екіпажу.