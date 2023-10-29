NYT: Ізраїль відмовився від повномасштабного вторгнення в сектор Гази на користь обмежених операцій

Армія оборони Ізраїлю, ймовірно, вирішила відмовитися від повномасштабного вторгнення в сектор Гази й замість цього провести обмежені наземні операції. Така стратегія нібито була узгоджена зі Сполученими Штатами Америки.

Про це із посиланням на джерела пише The New York Times.

Газета пише, що наразі операція сухопутних військ Ізраїлю є «менш масштабною та більш вузькоспрямованою», ніж те, що Єрусалим спочатку описував міністру оборони США Ллойду Остіну та іншим вищим посадовцям США.

Остін наголошував своєму ізраїльському колезі Йоаву Галанту на важливості «ретельного вивчення» можливостей ЦАХАЛ подолати мережу тунелів руху ХАМАС і вистояти в густонаселених районах, а також на більших зусиллях щодо переговорів зі звільнення заручників, серед яких понад два десятки громадян США.

За словами чиновників Пентагону, Ізраїль, ймовірно, «проводить поетапну операцію», коли невеликі розвідувальні підрозділи просуваються в Газу, ведуть локальні бої та виявляють «вразливі місця» бойовиків. При цьому вони не можуть передбачити, що зробить Ізраїль у підсумку. Збільшення кількості повітряних ударів і розширення наземної операції за останні два дні свідчить про більш агресивні плани.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що ЦАХАЛ увійшов на територію сектора Гази аби розпочати «другий етап війни».

Пресцентр армії повідомляє, що наразі війська просунулися на кілька кілометрів вглиб північної частини ексклаву.