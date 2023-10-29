Україна перевела годинники на зимовий час

В останні вихідні жовтня Україна перейшла на зимовий час. 29 жовтня о 04:00 стрілки годинника перевели на одну годину назад, тобто на 03:00. Це означає, що вранці українці спали на годину довше.

Сучасна техніка переходить на новий час автоматично, але кнопкові телефони та механічний годинник потрібно переводити вручну. У розкладі транспорту час відбуття та прибуття вказані з урахуванням переведення годинника. «Укрзалізниця» ще вчора попереджала українців про зміну часу.

Переведення годинників відбувається кожного року відповідно до біологічного часу та заради економії електроенергії. Доцільність цього викликає дискусії.

Щорічний перехід на літній і зимовий час регламентується постановою Кабінету міністрів, ухваленою в 1996 році. У 2021 році в Україні пропонували відмовитися від практики переведення стрілок кожні пів року, проте Верховна Рада не підтримала законопроєкт.

Зараз близько 60 країн у всьому світі продовжують щорічно переводити годинники на годину вперед і назад. Більшість із них — у Європі. А в деяких країнах, наприклад у США, Канаді, Мексиці та Австралії, годинники переводять не на всій території.