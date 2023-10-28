Заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека відсторонили від посади — після журналістського розслідування

Заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека відсторонили на період розслідування від посади. Про це 28 жовтня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Також Тишлек після опублікованого розслідування публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили цю інформацію.

«Запевняю, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення», — запевнив Клименко.

26 жовтня журналісти Bihus.Info повідомили, що Дмитро Тишлек користується нерухомістю та автівкою, що належать родині партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а його дружина навіть після російського вторгнення не позбулася російського паспорта. Сам Тишлек заявив, що журналісти спотворили інформацію про його сімʼю і додали в матеріал оцінювальні судження, які нібито не мають нічого спільного з реальністю.