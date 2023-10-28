В Україні через негоду загинули троє людей

В Україні через негоду (шквальний вітер) загинули троє людей, ще 10 травмовані.

Про це ввечері 28 жовтня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Також по країні пошкоджено 37 будівель, а в 16 областях 1 800 населених пунктів знеструмлені: це Київська, Полтавська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Львівська, Донецька, Харківська, Івано-Франківська, Вінницька області.

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У Рівненській області частково пошкоджений дах Дубенського замка, у Києві — найбільший прапор України (замінять, щойно покращиться погода).