У 14 областях через негоду проблеми зі світлом, а в Києві під деревами загинули двоє чоловіків

Через бойові дії та негоду в Україні без світла залишаються 300 тисяч споживачів у 14 областях. Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.

На Донеччині 25 населених пунктів лишилися без електрики через обстріли, а на іншій території країни 1 045 населених пунктів знеструмлені через шквальний вітер. Найбільше — на Хмельниччині, Рівненщині та Львівщині.

У Києві під деревами загинули двоє чоловіків 65 і 35 років, ще семеро мешканців Києва отримали травми й переломи. Пʼятьох медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці. Загалом у столиці зафіксували падіння 250 дерев. У Києві та області оголосили штормове попередження.

Рекомендації від МВС

Під час негоди всі вікна будинків необхідно щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці слід триматися якнайдалі від рекламних щитів, ліній електропередачі; у разі сильного вітру варто сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; необхідно уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати автор поруч із ними.