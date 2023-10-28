Уночі сили ППО збили три ракети «Іскандер К» над Дніпропетровщиною

Сили протиповітряної оборони вночі збили над Дніпропетровщиною три російські крилаті ракети наземного базування «Іскандер К». Загалом росіяни випустили чотири ракети, але остання з них теж не досягла цілі.

Про це повідомило Командування повітряних сил.

Надвечір 27 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською областю. Окупанти випустили по регіону керовані авіаційні ракети Х-59.

Через падіння уламків ракет у двох місцях сталися загоряння сухої трави — їх оперативно ліквідували, постраждалих немає.