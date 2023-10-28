Сили оборони минулої доби знищили російський «Сонцепьок» і 740 окупантів

Російські окупанти минулої доби наступали в районі Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Старомайорського та Вербового і продовжували перегрупування на Купʼянському та Лиманському напрямках. Сили оборони наступали на двох напрямках і змогли знищити важку вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок».

У зведенні Генерального штабу ЗСУ також зазначено, що впродовж минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, вісім артилерійських засобів, два склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок» і три засоби протиповітряної оборони росіян. Загальна статистика втрат має такий вигляд:

На Купʼянському та Лиманському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели, продовжували перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку росіяни без успіху намагалися відновити втрачене положення біля Андріївки, де українські захисники відбили пʼять атак противника. Сили оборони й далі ведуть штурмові дії південніше Бахмуту, завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські захисники тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Окупанти без успіху вели наступальні дії в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де Сили оборони відбили 15 атак росіян.

На Марʼїнському напрямку загарбники без успіху вели штурмові дії в районах Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили всі атаки окупантів неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни намагались відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мали.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують росіян уздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах загарбників.