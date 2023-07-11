Президент (знову, знову і знову) воює з Віталієм Кличком. Ми запитали мера — за що, чи піде Володимир Кличко в політику і як готуватися до зими. Інтервʼю

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Дмитро Вага / «Бабель»

Офіс президента (ОП) і мер Києва Віталій Кличко воюють від 2019 року — майже з того моменту, коли команда президента Володимира Зеленського прийшла до влади. Весь цей час обидві сторони на питання про причини війни одноголосно відповідають — ніякої війни немає. Насправді Офіс шукає законних шляхів, як зняти Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), і поки не знаходить. За законом очолювати КМДА може лише мер столиці. Повноважень зняти мера, якого обирають кияни, президент не має. По цьому колу Зеленський і Кличко ходять четвертий рік. Останнє загострення сталося нещодавно, коли в ніч проти 1 червня в Києві через закрите укриття загинули три людини.Кличко і голова Київської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко отримали догани. А Зеленський пригрозив меру нокаутом. Кличко каже, місто фактично контролює президент — саме він призначає очільника КМВА і голів районів, тому претензії стосовно укриттів і багатьох інших питань Офіс має ставити сам собі. Ми зустрілися з Кличком в його кабінеті в КМДА. У цій самій будівлі сидить і Попко. У кабінеті мера, як колись і просив президент, немає жодного його портрета. Зате є два зображення головнокомандувача Валерія Залужного — на акуратно складеній футболці на столі та в рамці з написом: «Заохочувальний погляд командувача заслужив Віталій Кличко». За сорок хвилин розмови мер розповів про конфлікт з ОП, плани і амбіції брата Володимира, підготовку до зими і передав послання президенту.

Почнімо з приємного. Сьогодні їхала Дарницьким мостом і користувалася новим зʼїздом на Дніпровську набережну. Цього зʼїзду жителі лівого берега чекали довго. Особливо зручно зараз, коли Південний міст перекритий для цивільного транспорту.

Цей міст — частина інфраструктури Києва, але перебуває на балансі Мінінфраструктури. Сподіваємося, його нарешті введуть в експлуатацію, бо понад 20 років він у незавершеному стані. Впродовж кількох років столиця просила передати споруду на баланс міста — щоб мати змогу добудувати його. Цього так і не відбулося. Нещодавно відкрили зʼїзди з мосту, але він поки залишається обʼєктом незавершеного будівництва. Немає на ньому і повноцінних пішохідних тротуарів, велосипедних доріжок.

Що стосується ще одного мосту, який зараз теж на балансі держави і теж в аварійному стані — моста Патона, то його внесли в проект «Великого будівництва». Сподіваємося, його реконструкція не за горами.

Раз уже заговорили про це, після ревізії укриттів президент анонсував масштабні перевірки мостів…

Це має бути масштабна ревізія. Щоправда, не зовсім зрозуміло, як саме і за якими критеріями вона відбуватиметься. Бо, наскільки я знаю, в Україні понад 12 тисяч мостів і шляхопроводів. У Києві, наприклад, — 175.

Чого варто чекати за результатами ревізії в Києві, озвучать нові проблеми з мостами?

У нас є комунальне підприємство «Київавтошляхміст», яке займається питанням утримання штучних споруд і регулярно їх обстежує. Всі документи, інформацію, яку запросив уряд в рамках анонсованої перевірки, ми передали. Як саме вони збираються нею скористатися і для чого — побачимо.

Але ж ви знаєте, який київській міст зараз у найгіршому стані?

Міст Патона в аварійному стані. Два роки тому, як я вже казав, ми передали його на баланс Міністерства інфраструктури під «Велике будівництво», щоб роботи розпочалися. Цей обʼєкт — памʼятка архітектури, і там багато нюансів, зокрема з Мінкультури, які держава може вирішити максимально швидко.

Також в аварійному стані зараз міст Метро. Його конструкція за радянських часів була експериментальною, таких мостів було всього кілька в СРСР. Перебудувати його — великий виклик. Але ми вже розробляємо проект першочергових протиаварійних робіт на цьому мості. І плануємо розпочати його оновлення наступного року.

Перекривати міст будуть?

Якщо будуть, то частково, бо це — одна з ключових транспортних артерій міста.

Що стосується Подільсько-Воскресенського мосту, ми плануємо запустити автотранспорт з лівого на правий берег за кілька місяців.

Де будуть зʼїзди? На Подолі?

Так.

Кілька місяців — до осені?

Три місяці, на кшталт цього.

Поговорімо про тему, з якої ми планували почати. Як то кажуть, можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як мер Києва воює з Офісом президента.

Ні, мер не воює з Офісом президента [посміхається].

Дмитро Вага / «Бабель»

От в Офісі говорять те саме, і менше з тим. В інтервʼю «Радіо Свобода» ви говорили, що в Офісі президента триває кастинг на посаду голови КМДА. Його вже завершили?

Це питання не до мене. Я хочу сказати, що кастинг на місце мера Києва може проводитися тільки, коли будуть вибори. Чергові вибори мера Києва в 2025 році. Якщо хтось хоче зайнятися містом, він повинен готуватися до виборів. Це єдиний законний шлях, усе інше — спокуси контролювати столицю.

Давайте про кандидатів на посаду голови КМДА. Ми чули, що розглядали міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, колишнього заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, але це була більше ініціатива самого Тимошенка, ніж Офісу. Розглядали також голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма…

Ще раз хочу пояснити. Головою КМДА може бути винятково київський міський голова, обраний киянами на місцевих виборах. Спроби призначити на цю посаду когось іншого — порушення закону. Сподіваюся, що президент України, як гарант Конституції, не порушуватиме закону.

Повернімося до Камишіна. Ви разом із ним ходили перевіряти укриття. Вам пояснили, чому ви робите це з міністром стратегічних галузей промисловості, який не має безпосереднього стосунку до Києва?

Це питання до Офісу. Я ставив багато запитань Камишіну, наприклад, чому на тих перевірках, куди він запрошував мене, немає представників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Бо ж перевірка укриттів — функція ДСНС. Питав, чому немає представників військової адміністрації, адже обʼєкти укриття — також їхня компетенція.

Що вам відповів Камишін хоч на одне з цих запитань?

Він не зміг відповісти.

І навіть після цього ви не хочете сказати, що Камишін — кандидат Офісу президента на посаду голови КМДА?

Я не можу ні спростовувати це, ні підтвердити, бо я не представник Офісу президента.

Добре, яка головна претензія Офісу до вас? Якщо ви підете з КМДА, що виграє Офіс?

Відверто говорю — на це питання в мене немає чіткої відповіді. Крім того, що з 2019 року прізвище Кличко для них — чомусь великий подразник.

Є якісь робочі конфліктні питання, де Офіс хоче одне, а ви — інше?

Це винятково про контроль над столицею. До прикладу, Київ складається з десяти районних адміністрацій, їхні голови не підпорядковуються меру міста, вони у вертикалі президента. Вони ж як балансоутримувачі — відповідальні за укриття. Вони ж розпорядники коштів, які Київрада виділяє на облаштування укриттів. Вони ж подають інформацію щодо розташування і станів укриттів. Сьогодні Роман Ткачук, керівник департаменту муніципальної безпеки КМДА, під цілодобовим домашнім арештом, бо вніс недостовірні [Кличко жестом показує лапки] дані до мапи укриттів. Але він зробив це на основі документів, які подавали голови районів. Насправді, велика кількість укриттів, про які вони відрапортували, не відповідають вимогам, або їх там не існує, але все летить в Кличка… І догану мені виніс Кабмін, хоча раніше це було не в його компетенції — тобто якось криво все зроблене.

Ця догана може мати якісь юридичні наслідки в майбутньому?

Дивлячись яким чином трактувати.

Я до того, що, можливо, кілька таких доган можуть стати приводом для звільнення.

Я не виключаю, що може бути певний план. Але і не виключаю, що Офіс живе в медійному полі, і це може бути спробою публічно знищити мою репутацію.

Дмитро Вага / «Бабель»

У нас є одне концептуальне питання. Фактично з початком війни на місці КМДА створили КМВА. Ваші заступники підпорядковуються і Попку. Як ви ділите повноваження?

В цьому напрямку можна було б сперечатися, оскаржувати, але коли військового призначають на військову адміністрацію у воєнний час, ми знаходимо шляхи не руйнувати роботу господарства. Зазначу, що, попри створену колізію, КМДА існує як виконавчий орган Київради. А Київрада ухвалює рішення щодо бюджету міста, життєзабезпечення столиці, фінансування проєктів.

Тобто з Попком ви спільну мову знайшли?

Ми спілкуємось. Якщо виникають питання, вирішуємо в дискусії. Поки все непросто, але працює. І це важливо, бо ситуація в столиці відображається на ситуації в цілому в країні.

На сайті ОП ініціювали петицію до президента за ваше звільнення з посади голови КМДА…

Я чув про це.

Щоб її розглянули, необхідно 25 тисяч голосів, зараз вона зібрала понад 8 тисяч, ви не знаєте, чия ця ініціатива?

У мене нема такої інформації, але я багатьом незадоволеним людям, які постійно намагаються контролювати місцеве самоврядування, кажу: вибачте, будь ласка, якщо у вас немає досвіду, освіти чи знань, вивчити слово «самоврядування», то тоді зрозуміло. Сьогодні є спокуси і реальні спроби контролювати місцеве самоврядування. Наприклад, як вчинили з мером Чернігова [Владиславом Атрошенком]. Або як з мером Рівного [Олесандром Третьяком] коли за надуманими обставинами суд усуває мера від виконання обовʼязків. За статтею адміністративного кодексу, яка не передбачає подібних дій… І якщо говорити про місцеве самоврядування, то можу сказати не тільки як мер Києва, а і як голова Асоціації міст України, що сьогодні є намагання ліквідувати повноваження місцевої влади за допомогою військових адміністрацій.

Я знаю, що ви зараз не спілкуєтеся з президентом і давно з ним не зустрічались.

З початку війни.

А якби у вас була можливість сказати йому щось прямо, що б ви сказали?

Мені багато чого є сказати. До прикладу, хотів би сказати, що дуже деструктивно і незрозуміло для українців виглядає, коли всередині країни деякі політики займаються протистоянням в розпал війни. Більш того, це дуже немудро виглядає в очах наших закордонних партнерів. Єдність усіх гілок влади, єдність усіх українців перед викликом існуванню країни — це запорука перемоги, пане президенте.

Якщо вже заговорили про політичну діяльність. Тему чергових виборів весь час обговорюють і в ОП, і наші західні партнери. Наші співрозмовники кажуть, що ви задумуєтеся над ребрендингом вашої партії УДАР і навіть думаєте змінити її назву, це правда?

Сьогодні ми не думаємо про вибори. Вони неможливі під час воєнного стану. Давайте будемо відвертими, це може зруйнувати країну зсередини. Сьогодні всі наші партійці займаються волонтерством, і всі партійні структури по Україні займаються тим, щоб допомагати Збройним силам і допомагати країні вистояти й перемогти.

Так само говорять, що Офіс президента побоюється, що ваш брат Володимир, який часто буває в Україні, планує взяти участь у виборах.

Напередодні повномасштабного вторгнення Володимир приїхав у Київ і з того моменту, якщо виїжджає, то тільки на міжнародні зустрічі. І 99 відсотків свого часу він провів у Києві.

Чи можливо, що він займатиметься політичними проєктами?

Це питання більш правильно поставити моєму брату. Наскільки я знаю, політичних амбіцій у нього немає. Єдина амбіція, як і в кожного українця, — сильна, незалежна Україна. Він робить усе для цього. Тому ті політики, хто з цього приводу переживають, можуть заспокоїтись.

Питання від жіночої частини нашої аудиторії — за цей час в Україні він не одружився?

Це питання до Володимира [посміхається].

Дмитро Вага / «Бабель»

Ви не в курсі, чи одружився ваш брат?

Про брата я не все, але багато знаю, тому гарна новина для українок: він поки що не одружився. Вільна людина.

Мер Харкова Ігор Терехов розробляє генеральний план Харкова з відомим британським архітектором Норманом Фостером. Мер Львова Андрій Садовий побудував центр протезування військових Unbroken, про нього багато пишуть. Чи є у вас ідея масштабного проєкту в Києві?

Перше. Це стосується медичного центру реабілітації військових, ветеранів, — ми над цим працюємо. І я переконаний, що в столиці є всі умови для цього. Один із таких центрів уже працює, і паралельно триває його реконструкція. Сьогодні в ньому проходять реабілітацію 120 військових. Я не називатиму чітку локацію, він розташований у межах Києва. Це пʼять гектарів, 35 тисяч квадратних метрів будівлі, яку ми ремонтуємо. Першу чергу введемо до кінця цього року, а наступну — у 2024-му. Це буде центр реабілітації, тому що фізична, психологічна реабілітація військових — один із ключових викликів.

Що стосується візії загалом, ми цим займаємося вже сьогодні. Всі говорять зараз про ключових архітекторів, відбудову, будівництво, усі говорять про план Маршалла для України. Але ніхто не може назвати інституцію, структуру, яка цим займається. Ніхто цього плану Маршалла не бачив. Відбудова України — це не просто оновлення будівель, доріг чи інфраструктури. Це важливо. Але ключове питання — яку країну ми будуємо.

Відбудова країни, насамперед, це реформи, завдяки яким Україна стане частиною європейської родини — принципи, правила, закони, цінності. Нам потрібні реформи — судової системи, поліції, прокуратури, децентралізація влади, сильне місцеве самоврядування, Я працюю зараз з нашими іноземними партнерами над таким планом.

Він має бути готовий до моменту закінчення війни. Ми складаємо його з американцями, європейцями, нам потрібна їхня підтримка.

Третього липня проєкт Bihus.Info оприлюднив розслідування про те, що у дружини президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра є вілла у Франції за €20 мільйонів. Шостого липня ви ініціювали аудит, на час його проведення Кушніра відсторонять від посади. Ви до розслідування не знали, що Кушнір дуже багата людина і як він живе? За що конкретно ви його відсторонили?

Я не можу відслідковувати, де в кого є яка нерухомість і як хто живе. У нашому місті понад тисячу комунальних підприємств, а «Київміськбуд» — не комунальне, а акціонерне товариство, це окрема структура. Так, 80% його акцій належить Києву. Після того, як я отримав резонансну інформацію, яка зʼявилася в ЗМІ, я звернувся до наглядової ради підприємства щодо відсторонення керівника «Київміськбуду» на час аудиторської перевірки діяльності підприємства і його керівника. Аудит повинна здійснити міжнародна компанія з «Великої четвірки». До якої не буде зауважень і сумнівів щодо неупередженості та незалежності. Також хочу зауважити, що наглядова рада доручила «Київміськбуду» і далі виконувати зобовʼязання перед інвесторами.

Ви знаєте, скільки грошей просить «Київміськбуд» у міста і скільки реально може знадобитися, щоб виконати ці зобовʼязання?

Вони звернулися до столиці, як основного акціонера, до Київради щодо фінансової допомоги — це мільярд гривень. Але наразі Київрада їх не виділила. Бо спершу нам потрібно мати обʼєктивну інформацію, результати перевірки про реальний стан справ.

Дмитро Вага / «Бабель»

Я так розумію, якщо перевірка покаже, що кошти використовували неефективно, далі цим мають займатися правоохоронці?

Це вже питання до правоохоронних органів.

Кушнір після цього скандалу з вами не звʼязувався?

Зв’язувався.

Можливо, щось пояснив?

Я не правоохоронець і нікого не допитую. Але я наголосив, що незрозуміло, коли людина купує нерухомість за дуже великі гроші, а одночасно компанія, якою вона керує, просить допомоги. Якось воно… Керівник компанії, певно, має право на приватні речі, але ж відповідальність за роботу підприємства він також має нести.

Щодо підготовки до зими — говорять, вона може бути ще важчою за попередню. Чого очікувати киянам, чи буде світло і тепло?

Ми продовжуємо відновлювати критичну інфраструктуру нашого міста, готуємося до зими. Не до землі, а до зими. [сміється]. До землі повинні готуватися орки.

Що стосується гідравлічних випробувань, їх здійснили вже на переважній більшості тепломереж. Також замінили окремі найбільш аварійні ділянки мереж.

Сьогодні є одна з ключових проблем — команда «фас» для правохоронців. Коли по всіх комунальних підприємствах тривають безкінечні обшуки, які паралізують роботу комунальників і дестабілізують систему управління містом. За надуманими причинами під домашнім арештом і керівник Департаменту ЖКГ, який відповідає за підготовку до опалювального сезону. Тобто зараз вибивають керівників департаментів і підприємств критичної інфраструктури столиці. Це реально загрозлива ситуація для життєзабезпечення міста.

Команда «фас» йде від центральної влади?

Так.

І для чого це роблять?

Щоб зробити медійний фон, що в місті все погано. Я ще раз хочу підкреслити: якщо підтверджуються факти корупції, я вдячний правоохоронцям за їхню роботу. І багато матеріалів ми самі їм передаємо за результатами перевірок департаменту внутрішнього аудиту КМДА. Але якщо починаються маніпуляції, щоб облити брудом, а потім ці справи лопаються в судах, як мильна бульбашка, то це — намагання дискредитації міської влади.

Скажіть просто — чи варто людям зараз, поки знижки, купувати генератори, EcoFlow?

Ми не можемо передбачити наступні кроки росії. Що стосується системи протиповітряної оборони, то зараз ми набагато більше захищені, ніж минулої зими, коли атаки на критичну інфраструктуру були головною метою. Але розслаблятися не потрібно.

Люди, які в Києві втратили домівки через обстріли, мають де жити? Місто гарантує їм житло? Хто за це відповідає і контролює?

Ми контролюємо. Ремонтуємо будівлі, які можна відновити. Місто робить переважно за кошти столичного бюджету ремонти, щоб люди повернулися в свої домівки. Із 17 найбільш пошкоджених будинків уже відновили 14. Ще три завершимо до осені. Але протягом останніх місяців суттєво постраждали ще кілька будівель. Останній приліт у багатоповерхівку в Соломʼянському районі, до цього вибух газу в Дарницькому. Місто намагається здійснити роботи максимально швидко, щоб оперативно відбудувати житло киян. Що стосується тимчасового проживання для постраждалих мешканців — жодної людини не залишаємо на вулиці, без даху над головою.

Чи є у вас статистика, скільки людей зараз перебуває в Києві?

Ми рахуємо приблизну кількість людей у Києві за кількістю мобільних телефонів. Цифра коливається від 3,4 до 3,6 мільйона людей. Кількість зареєстрованих переселенців — близько 350 тисяч. Іще десь близько 50 тисяч людей (переселенців) можуть мешкати в місті без реєстрації.

Дмитро Вага / «Бабель»

Це шосте інтервʼю Віталія Кличка на «Бабелі», хочете продовження — підтримайте нас: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: paypal@babel.ua