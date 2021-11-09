В Україні зобовʼязали вакцинуватися від ковіду освітян та чиновників. І це подобається не всім. Але обовʼязковими щепленнями вже понад 200 років перемагають хвороби — пояснюємо з прикладами з історії

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Бандус Катерина / «Бабель»

В Україні з понеділка, 8 листопада, запровадили обовʼязкову вакцинацію для держчиновників та працівників сфери освіти. Невакцинованих будуть усувати від роботи без збереження зарплати, їм не оплачуватимуть лікарняний та не нараховуватимуть стаж. Деякі з них виступають проти вакцинації і навіть розповсюджують фейки про те, що коронавірус розпорошують з літаків, щоб знищити людство. Практика обовʼязкової вакцинації для працівників різних галузей вже існує в різних країнах. А в деяких, як-от у Коста-Риці, вакцинація обовʼязкова для всіх, навіть для дітей. Обовʼязкові щеплення практикуються ще з XVIII—XIX століття. Так вдалося перемогти віспу, яка щороку вбивала сотні тисяч людей. На сьогодні в Україні та багатьох інших країнах є набір обовʼязкових щеплень від туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, кору та інших хвороб. «Бабель» згадує історію обовʼязкової вакцинації та розповідає, у яких країнах уже практикують такий підхід для боротьби з коронавірусом.

Обовʼязкові щеплення — не нова практика для людства

Один із найвідоміших випадків обовʼязкового щеплення повʼязаний із віспою, яка століттями вбивала мільйони людей. У 1775 році під час війни за незалежність США генералу і майбутньому першому американському президентові Джорджу Вашингтону довелося битися на два фронти — з британськими солдатами та з віспою. Тоді він зобовʼязав прищепити всіх своїх солдатів.

Джордж Вашингтон на коні у таборі Веллі-Фордж у Пенсильванії, де його армія була розквартирована на зимівлю у 1778 році. Тут Вашингтон провів другу велику кампанію з обовʼязкових щеплень проти віспи для солдатів. Автор картини Едвард Персі Моран, 1911 рік. Getty Images

На той час найкращим методом щеплення була варіоляція — здоровій людині робили на шкірі надріз і вводили гній хворого на натуральну віспу. У більшості випадків це призводило до захворювання у легкій формі, а хворий отримував довічний імунітет. Щоправда, смертність від варіоляції становила близько 5—10 відсотків. Але навіть якщо все миналося, щепленому пацієнтові потрібно було ще з місяць на те, щоб одужати. Крім того, переносячи хворобу у легкій формі, він міг заразити інших. Тоді Вашингтон запровадив для солдатів жорсткий карантин. До 1778 року в його армії виробився колективний імунітет до віспи. Як пишуть американські історики, у такий спосіб «генерал обійшов одного зі своїх ворогів із флангу».

У 1796 році британський лікар Едвард Дженнер створив першу вакцину в історії людства — саме від віспи. Новий метод імунізації був значно безпечнішим і ефективнішим за варіоляцію. Але на початку до нього ставились із недовірою навіть медики. Вони лякали людей «побічними ефектами», стверджуючи, що у тих, хто зробить щеплення, зʼявиться «коровʼяче обличчя», по всьому тілу виросте густе волосся. Але протягом XIX століття обовʼязкову вакцинацію від віспи для дітей та дорослих запровадили в Англії, Уельсі, деяких регіонах Італії, Швеції, Німеччини та США. Віспа пішла на спад, а вже у ХХ столітті її вдалося перемогти цілком.

У 1919 році лідер більшовиків Володимир Ленін видав указ про обовʼязкову вакцинацію проти віспи. Після утворення СРСР, куди увійшли і сучасні території України, кожного новонародженого обовʼязково щепили від віспи. У 1925 році запровадили масову вакцинацію дітей від туберкульозу.

У 1958 році в Радянському Союзі зʼявився профілактичний календар щеплень. Спочатку туди входили обовʼязкові щеплення від віспи, туберкульозу, кашлюку, дифтерії та поліомієліту. Пізніше додалися вакцини від правця та епідемічного паротиту («свинки»).

Карикатура з «побічними ефектами» від першої у світі вакцини проти віспи. Автор — британський сатирик Джеймс Гіллрей, 1802 рік. Library of Congress

Обовʼязкові щеплення до пандемії коронавірусу

На сьогодні обовʼязкова вакцинація бодай від однієї хвороби прописана на державному рівні у 105 зі 193 країн. У деяких країнах, на кшталт США та Канади, таке рішення ухвалюється на рівні влади штатів та провінцій.

Більш ніж у половині країн з обовʼязковою вакцинацією є різні санкції для тих, хто відмовляється дотримуватись цього правила. Здебільшого вони стосуються обмежень на навчання дітей у школах. Наприклад, в усіх штатах США без обовʼязкової вакцинації дитину не приймуть навіть у приватну школу.

У Чехії батьків, які відмовляються вакцинувати дітей, можуть оштрафувати, в Італії — позбавити батьківських прав. В Австралії їм припиняють виплачувати дитячу допомогу. Із січня 2016 року там взагалі заборонили відмовлятися від обовʼязкової вакцинації з будь-яких причин, окрім медичних. А в деяких африканських країнах за відмову вакцинуватися можна потрапити до вʼязниці на пів року.

В Україні у дитини мають бути обовʼязкові щеплення від 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, кору, гепатиту B, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Без цих щеплень дітям можуть заборонити відвідувати школу. Один із таких випадків був у Запоріжжі у 2019 році — місцевий ліцей відсторонив одну зі своїх учениць від навчання. Її мати дійшла до Верховного суду, але він визнав відсторонення законним.

Наприкінці жовтня МОЗ дозволив вакцинувати від коронавірусу всіх дітей з 12 років. Одна з головних умов — у дитини мають бути обовʼязкові щеплення від інших хвороб.

Вакцинація проти кору у дитячій поліклініці Києва, 15 січня 2018 року. Getty Images

Хто та як запроваджує обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу

Коста-Рика. Обовʼязкову вакцинацію всіх громадян від 12 років і старше тут запровадили ще у березні цього року. А кілька днів тому Коста-Рика першою у світі запровадила обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років.

Індонезія. Ще в лютому влада поставила завдання за 15 місяців вакцинувати 181,5 мільйона людей, тобто дві третини населення країни. Тих, хто відмовиться, позбавлять соцвиплат, обмежать їм доступ до держпослуг і навіть можуть оштрафувати приблизно на суму до 5 мільйонів рупій (близько $357). За таким же принципом пішли і Федеративні Штати Мікронезії.

Туркменістан і Таджикистан. Тут запровадили обовʼязкову вакцинацію для всіх громадян віком від 18 років.

Ватикан. Вакцинуватися зобовʼязані всі 800 з гаком мешканців та співробітників, які там працюють. Інакше їх просто не пустять на територію Ватикану.

Італія. За винятком Ватикану тут діють найжорсткіші заходи в Європі. З 15 жовтня працівники як державних, так і приватних організацій усіх галузей повинні мати «зелену перепустку» — сертифікат про вакцинацію або негативний тест на коронавірус, який діє лише дві доби. Якщо співробітник не матиме цієї перепустки, то його просто не допустять на робоче місце, і це вважатиметься прогулом без поважної причини. Роботодавець може звільнити співробітника після пʼяти днів таких прогулів, а якщо пустить його без перепустки, то ризикує заплатити штраф від €400 до €1 000.

Акція протесту проти обовʼязкової вакцинації та «зелених перепусток» у Мілані, 16 жовтня 2021 року. Getty Images

Найпоширенішою є практика обовʼязкової вакцинації для медичних працівників. Такі правила діють у Великій Британії, Греції, Угорщині, Новій Зеландії. А у Франції вакцинуватися зобовʼязаний не лише медичний персонал, а й поліція та пожежники.

Саудівська Аравія. З 1 серпня без сертифіката про вакцинацію тут не пускають на робоче місце нікого з працівників державних та приватних установ. Формально вакцинацію в країні не зробили обовʼязковою і не запровадили покарання для тих, хто не хоче щепитися. Але без довідки про вакцинацію тут практично нікуди не можна потрапити — ані до торгового центру, ані до школи, ані до більшості громадських місць. Без щеплення не можна не лише проїхати у транспорті, а й виїхати за кордон.

Саудівські сили безпеки спостерігають за першими паломниками, які прибувають до Кааби. Відвідувати мусульманську святиню дозволили лише повністю вакцинованим мешканцям Саудівської Аравії, 17 липня 2021 року. Getty Images

Казахстан. Тут без сертифіката про вакцинацію не можуть працювати співробітники магазинів, ресторанів, кафе та барів, салонів краси, фітнес-клубів, музеїв, театрів, готелів, сфери транспорту, охорони здоровʼя та ЖКГ.

США. У вересні тут зобовʼязали вакцинуватися держслужбовців, а також співробітників великих компаній та підприємств зі штатом понад 100 осіб. Загалом ці правила поширюються приблизно на 100 мільйонів людей, що становить близько двох третин робочої сили країни.

Канада. У жовтні премʼєр Джастін Трюдо оголосив обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для держслужбовців. Тих, хто відмовиться, відправлятимуть у безоплатну відпустку вже з 15 листопада.

На Фіджі для держслужбовців ще із серпня діє політика «немає щеплення — немає роботи». Спочатку всіх невакцинованих відправили у безоплатну відпустку, а з листопада почали звільняти.

В Індії обовʼязкова вакцинація діє поки що тільки в одному штаті Гуджарат. Щепитися повинні працівники, які постійно контактують з людьми. Схожі правила для працівників окремих галузей діють в окремих регіонах Китаю, Росії, Австралії.

У Латвії з 15 листопада вакцинація стане обовʼязковою для вчителів, медиків та працівників сфери соціального обслуговування.

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