Українські пілоти почали льотну підготовку на F-16 у США
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Група українських пілотів розпочала підготовку з основ експлуатації F-16 на базі 162-го підрозділу Національної гвардії Військово-повітряних сил в Аризоні.
Про це пише профільний журнал Air & Space Forces із посиланням на Військово-повітряні сили США.
«Навчальна програма відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців», — сказав журналістам представник ВПС США.
Пілотів навчатимуть на базі національної гвардії Морріс, яка розташована в міжнародному аеропорту міста Тусон. Це єдиний підрозділ ВПС США, який навчає іноземців літати на F-16. Там пройшли тренування пілоти з понад 20 країн.
Типовий курс підготовки на F-16 триває близько пів року. Однак американські посадовці зазначили, що українські пілоти матимуть власну програму, оскільки Україна має захищати своє небо вже зараз. Європейські країни теж навчають українських пілотів керувати F-16.
Крім тренувань у повітрі, пілоти навчатимуться в аудиторії та на тренажерах, а також продовжать опановувати англійську мову. Очікується, що українці почнуть використовувати F-16 у бойових умовах не раніше 2024 року.
- Передати Україні винищувачі F-16 погодилися чотири країни — Данія (19 літаків), Нідерланди (42 машини, з яких частина тренувальні), Норвегія (кількість не оголошують) і Бельгія (заявлена передача кількох одиниць). Українські пілоти й технічний персонал вже проходять підготовку у Данії, Британії та невдовзі у США. До програми підготовки погодилися долучитися Франція, Бельгія, Румунія, де будують навчальний центр, і Канада.
- Керівник Повітряних сил Національної гвардії США Майкл Ло раніше заявляв, що досвідчені українські пілоти зможуть пройти навчання на F-16 за три місяці. У вересні цього року газета The Wall Street Journal писала, що українці можуть почати використовувати F-16 у бою вже в лютому 2024 року, тобто цієї зими — за умови, що не буде затримок із поставками.