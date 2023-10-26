Українські пілоти почали льотну підготовку на F-16 у США

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Reuters

Група українських пілотів розпочала підготовку з основ експлуатації F-16 на базі 162-го підрозділу Національної гвардії Військово-повітряних сил в Аризоні.

Про це пише профільний журнал Air & Space Forces із посиланням на Військово-повітряні сили США.

«Навчальна програма відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців», — сказав журналістам представник ВПС США.

Пілотів навчатимуть на базі національної гвардії Морріс, яка розташована в міжнародному аеропорту міста Тусон. Це єдиний підрозділ ВПС США, який навчає іноземців літати на F-16. Там пройшли тренування пілоти з понад 20 країн.

Типовий курс підготовки на F-16 триває близько пів року. Однак американські посадовці зазначили, що українські пілоти матимуть власну програму, оскільки Україна має захищати своє небо вже зараз. Європейські країни теж навчають українських пілотів керувати F-16.

Крім тренувань у повітрі, пілоти навчатимуться в аудиторії та на тренажерах, а також продовжать опановувати англійську мову. Очікується, що українці почнуть використовувати F-16 у бойових умовах не раніше 2024 року.