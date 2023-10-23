OSINT-група Oryx підрахувала втрати росіян після ударів по аеродромах у Бердянську і Луганську
- Автор:
- Анна Холоднова
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За даними OSINT-групи Oryx, через удари ЗСУ по аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську було знищено девʼять російських гелікоптерів — сім Ка-52 та два Мі-8.
Про це повідомив на X аналитик Oryx Якуб Яновський.
За його інформацією, ще вісім Ка-52 та сім Мі-8 пошкоджені.
Яновський уточнив, що гелікоптери, які не підлягають відновленню, також перебувають у категорії пошкоджених. Найімовірніше, вони остаточно знищені, однак, проєкт Oryx не може це точно довести.
- У ніч проти 17 жовтня українські війська вдарили по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. У Силах спецоперацій заявили, що на обох летовищах знищили 9 гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку ППО, склад боєприпасів. Також пошкоджені злітні смуги.
- Увечері 17 жовтня газета The Wall Street Journal підтвердила застосування Україною далекобійних ракет ATACMS. Посилаючись на джерела, там зазначили, що США таємно відправили невелику партію ракет із радіусом дії близько 160 кілометрів. Таку дальність ураження (до 165 км) має базова версія MGM-140A ATACMS Block 1 із касетною бойовою частиною, що налічує 950 бомб типу M74.
- Потім президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала ATACMS і успішно їх застосувала. Того ж вечора головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео пуску далекобійної ракети ATACMS.
- 19 жовтня розслідувальний проєкт «Схеми» опублікував супутникові знімки від Planet Labs, на яких видно аеродром Бердянська й Міжнародний аеропорт «Луганськ» після ракетних ударів ATACMS. На знімках за 18 жовтня видно частину злітної смуги летовища в Бердянську, де раніше були гелікоптери.