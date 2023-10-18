Суд арештував майно експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва на 12 млрд грн

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Служба безпеки України та Офіс генпрокурора завершили розслідування справи щодо експрезидента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва й передали її до суду. Також суд арештував його майно на понад 12 мільярдів гривень.

Про це пише пресслужба СБУ.

У справі також проходить директораДепартаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства. Їхні кошти, нерухомість, корпоративні права та майно, записане на родичів за кордоном, тепер арештовані.

Справа Богуслаєва

22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді — він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів (навіть після повномасштабного вторгнення). Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО. Проти нього Україна запровадила санкції. Пізніше СБУ встановила, що Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року. Він продовжував спілкуватися з російськими бізнесменами та чиновниками, які мають доступ до російського вищого військового командування, і скаржився їм на удари по заводі та мародерство солдатів рф. ДБР уже передало військовим гелікоптер Мі-2.

10 травня журналісти «Схем» виявили, що Вʼячеслав Богуслаєв просив Офіс президента України включити його у список на обмін з росією.