У Берліні невідомі атакували синагогу коктейлями Молотова

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У столиці Німеччини невідомі кинули коктейлі Молотова у єврейську синагогу на тлі зростання антисемітських настроїв після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це написали в офіційному акаунті громади Kahal Adass Jisroel, а також підтвердили в поліції Берліну.

Десятки поліцейських проводили розслідування перед синагогою. Усю вулицю огородили та перекрили для руху. Комплекс будівель громади Kahal Adass Jisroel у центрі Берліна містить не тільки синагогу, а ще дитячий садок, школу єшиви та громадський центр.

Поліція також повідомила, що вночі на 18 жовтня відбулися сутички між мусульманськими іммігрантами та поліцією в районах Нойкельн і Кройцберг, а також біля Бранденбурзьких воріт, під час яких кілька офіцерів були поранені.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня поліція Німеччини посилила охорону єврейських установ, але невідомі продовжують зривати ізраїльські прапори з будинків по всій країні.