Головнокомандувач ЗСУ показав роботу ATACMS в Україні

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео пуску далекобійної ракети ATACMS. Імовірно, нею вдарили по аеродромі окупованого Бердянська вночі 17 жовтня.

Перед цим Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала ATACMS і успішно їх застосувала.

ATACMS — це керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 кілометрів, залежно від модифікації. Ці ракети запускають з установок М142 HIMARS і M270 MLRS.