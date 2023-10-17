Зеленський підтвердив застосування далекобійних ракет ATACMS
- Автор:
- Софія Телішевська
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Володимир Зеленський підтвердив застосування в Україні далекобійних ракет ATACMS. Імовірно, ними вдарили по аеродромі окупованого Бердянська вночі 17 жовтня.
«Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно — «атакамси» себе показали», — заявив він.
ATACMS — це керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 кілометрів, залежно від модифікації. Ці ракети запускають з установок М142 HIMARS і M270 MLRS.
- У ніч проти 17 жовтня українські війська вдарили по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. У Силах спецоперацій заявили, що на обох летовищах знищили 9 гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку ППО, склад боєприпасів. Також пошкоджені злітні смуги.
- Згодом російські пабліки та воєнкори почали поширювати фото касетного суббоєприпасу, знайденого на місці удару по аеродромі в Бердянську. Він дуже схожий на касетний М74, який є в ракетах ATACMS.
- Раніше західні медіа писали, що адміністрація Джо Байдена вирішила передати Україні невелику кількість касетних ATACMS, але публічно оголошувати про передачу не будуть.
- Увечері 17 жовтня газета The Wall Street Journal підтвердила застосування Україною далекобійних ракет ATACMS. Посилаючись на джерела, там вказали, що США таємно відправили невелику партію ракет із радіусом дії близько 160 кілометрів. Таку дальність ураження (до 165 км) має базова версія MGM-140A ATACMS Block 1 із касетною бойовою частиною, що налічує 950 бомб типу M74.
- Тим часом російські воєнкори опублікували ще одну партію фото уламків ракети, що атакувала аеродром Бердянська. Це все ж MGM-140A ATACMS Block 1. На корпусі ракети добре видно маркування.