Суд залишив у СІЗО колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва. Але зменшив розмір застави

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«Бабель»

Вищий антикорупційний суд залишив ще на два місяці (до 9 грудня) під вартою колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 13 жовтня.

Водночас суд зменшив Князєв розмір застави із 45 до 35 мільйонів гривень. Суд зменшує заставу вже вчетверте. Ще у травні вона становила 107,3 мільйона гривень, а вже в кінці місяця — 75 мільйонів. У вересні суд зменшив суму застави до 55 мільйонів гривень, а наприкінці вересня до 45 мільйонів.