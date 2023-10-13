Суд залишив у СІЗО колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва. Але зменшив розмір застави
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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«Бабель»
Вищий антикорупційний суд залишив ще на два місяці (до 9 грудня) під вартою колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва.
Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 13 жовтня.
Водночас суд зменшив Князєв розмір застави із 45 до 35 мільйонів гривень. Суд зменшує заставу вже вчетверте. Ще у травні вона становила 107,3 мільйона гривень, а вже в кінці місяця — 75 мільйонів. У вересні суд зменшив суму застави до 55 мільйонів гривень, а наприкінці вересня до 45 мільйонів.
- 15 травня стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. 5 вересня суд зменшив суму застави до 55 мільйонів.
- 13 жовтня суд виніс вирок адвокату Олегу Горецькому, якого разом із Князєвим викрили на хабарі. Горецький пішов на угоду з прокурором, тому отримав 5 років умовно з іспитовим строком у 3 роки. Також він має перерахувати 21 мільйон гривень у Фонд United 24 на проєкт «Армія дронів».