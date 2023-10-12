Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану
- Автор:
- Анна Холоднова
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The International Court of Justice / "Бабель"
Вірменія звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням наказати Азербайджану вивести весь військовий і правоохоронний персонал з усіх цивільних установ у Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє France 24 із посиланням на AFP.
Також Вірменія закликала суд гарантувати, що Азербайджан утримається від будь-яких дій, що призведуть до переміщення етнічних вірмен, які там залишилися, або перешкодять поверненню біженців.
- Азербайджан 19 вересня оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 20 вересня Азербайджан висунув вимоги — розпуск уряду невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки та роззброєння всіх її формувань. Сили НКР після цього почали здавати техніку і зброю, а вірмени — залишати Нагірний Карабах. Азербайджан починає реінтеграцію регіону.
- Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) офіційно припинить своє існування 1 січня 2024 року.
- Вірменія звинуватила Азербайджан в етнічних чистках, але Баку заперечує це, говорячи, що вірмени можуть залишатися на території Карабаху. Місія Організації Обʼєднаних Націй, яка вперше за останні 30 років відвідала Нагірний Карабах в Азербайджані, не побачила жодних утисків етнічного населення.