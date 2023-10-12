Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану

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The International Court of Justice / "Бабель"

Вірменія звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням наказати Азербайджану вивести весь військовий і правоохоронний персонал з усіх цивільних установ у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє France 24 із посиланням на AFP.

Також Вірменія закликала суд гарантувати, що Азербайджан утримається від будь-яких дій, що призведуть до переміщення етнічних вірмен, які там залишилися, або перешкодять поверненню біженців.