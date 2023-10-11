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У Брюсселі завершилось засідання контактної групи «Рамштайн». Що отримає Україна

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Міністерство оборони України опублікувало перелік дій країн-партнерів для підтримки України за результатами 16-го засідання контактної групи «Рамштайн». Ось що отримає Україна:

11 жовтня Володимир Зеленський прибув у Брюссель, де відбувалась 16-та зустріч у форматі «Рамштайн». Там утворили «коаліції можливостей» для довготривалого захисту України і стримування російської агресії протягом десятиліть.