Politico: США, ЄС і росія провели таємні переговори за кілька днів до наступу Азербайджану в Нагірному Карабаху
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Flickr / Raymond Cunningham
За кілька днів до одноденної війни в Нагірному Карабаху в Туреччині пройшла таємна зустріч представників США, Євросоюзу та росії.
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Зустріч провели 17 вересня в Стамбулі. Від США був старший радник Вашингтону з переговорів на Кавказі Луї Боно, від ЄС — представник в регіоні Тойво Клаара, а від росії — спецпредставник з відносин між Вірменією та Азербайджаном Ігор Ховаєв.
Основною темою зустрічі був тиск на Азербайджан, щоб той припинив 9-місячну блокаду Лачинського коридору, який веде до Нагірного Карабаху, та пропустив гуманітарні конвої з Вірменії для 100 тисяч жителів невизнаної республіки.
Американський посадовець на умовах анонімності пояснив, що переговори вели через розуміння того, що росія має вплив у регіоні. Представник ЄС заявив про важливість підтримки каналів звʼязків, чим опосередковано підтвердив переговори.
- Азербайджан 19 вересня оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 20 вересня Азербайджан висунув вимоги — розпуск уряду невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки та роззброєння всіх її формувань. Сили НКР після цього почали здавати техніку і зброю, а вірмени — залишати Нагірний Карабах. Азербайджан починає реінтеграцію регіону і вже представив план.
- Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) офіційно припинить своє існування 1 січня 2024 року.