Politico: США, ЄС і росія провели таємні переговори за кілька днів до наступу Азербайджану в Нагірному Карабаху

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Flickr / Raymond Cunningham

За кілька днів до одноденної війни в Нагірному Карабаху в Туреччині пройшла таємна зустріч представників США, Євросоюзу та росії.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Зустріч провели 17 вересня в Стамбулі. Від США був старший радник Вашингтону з переговорів на Кавказі Луї Боно, від ЄС — представник в регіоні Тойво Клаара, а від росії — спецпредставник з відносин між Вірменією та Азербайджаном Ігор Ховаєв.

Основною темою зустрічі був тиск на Азербайджан, щоб той припинив 9-місячну блокаду Лачинського коридору, який веде до Нагірного Карабаху, та пропустив гуманітарні конвої з Вірменії для 100 тисяч жителів невизнаної республіки.

Американський посадовець на умовах анонімності пояснив, що переговори вели через розуміння того, що росія має вплив у регіоні. Представник ЄС заявив про важливість підтримки каналів звʼязків, чим опосередковано підтвердив переговори.