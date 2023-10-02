Азербайджан створив «план реінтеграції» вірмен Нагірного Карабаху
- Автор:
- Ліза Бровко
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Адміністрація президента Азербайджану Ільхама Алієва опублікувала план «реінтеграції» вірмен Нагірного Карабаху.
Про це пише пресслужба.
Там зазначають, що уповноважений президента у звʼязках з вірменським населенням регіону обговорив плани з вірменами в містах Євлах і Ходжали.
Реінтеграцію проводитимуть у межах територіальної цілісності та суверенітету Азербайджану й на основі азербайджанських Конституції, законів і міжнародних обовʼязків.
План нібито гарантує рівність прав і свобод, безпеку кожного мешканця «незалежно від етнічної, релігійної чи мовної приналежності». Вірменам обіцяють право на збереження і розвиток своєї культури, а також вільне спілкування вірменською.
Адмініструвати території, де живуть вірмени, будуть спеціальні представництва президента Азербайджану. До їхньої роботи можуть залучити й місцевих. Громадський порядок охоронятимуть органи внутрішніх справ Азербайджану. У мешканців Нагірного Карабаху вилучать усю зброю.
Основною валютою буде азербайджанський манат.
Азербайджан обіцяє «протягом певного періоду» довести інфраструктуру (освіта, охорона здоровʼя, енергетика, газ, вода, звʼязок тощо) до середнього в Азербайджані рівня.
Мешканцям регіону запропонують податкові, митні та інші пільги, фермерам — субсидії та звільнення від усіх податків, крім земельного.
- Азербайджан 19 вересня оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 20 вересня Азербайджан висунув вимоги — розпуск уряду невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки та роззброєння всіх її формувань. Сили НКР після цього почали здавати техніку і зброю, а вірмени — залишати Нагірний Карабах. Азербайджан починає реінтеграцію регіону.
- Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) офіційно припинить своє існування 1 січня 2024 року.