До Нагірного Карабаху вперше за 30 років прибула місія ООН

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До Нагірного Карабаху вперше за 30 років прибула місія Організації Обʼєднаних Націй.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на азербайджанські медіа.

Вона оцінить гуманітарні потреби населення. Раніше Вірменія попросила Міжнародний суд зобовʼязати Азербайджан вивести всі свої війська з цивільних установ у Нагірному Карабаху і надати доступ ООН.

У неділю Всесвітня організація охорони здоровʼя заявила, що понад 100 тисяч етнічних вірмен із Нагірного Карабаху вирушили до Вірменії.

«Ми активували наші системи [реагування на] надзвичайні ситуації та відправимо у країну експертів із низки дисциплін, включно з психічним здоровʼям, лікуванням опіків, основними медичними послугами та координаціює надзвичайних ситуацій після повної оцінки потреб», — ідеться в заяві регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ.