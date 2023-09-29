ДБР викрило посадовців, які вимагали хабар у військового. Одна з них хотіла зʼїсти докази
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Державне бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки викрили посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали у військового хабар за оформлення інвалідності його батьку.
Про це пише пресслужба ДБР.
Посадовці обіцяли оформити документи за $3,2 тисячі. Гроші вони отримували трьома траншами, а під час останнього правоохоронці затримали в Турці на гарячому заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.
Жінка намагалася позбутися грошей – зʼїсти стодоларову купюру. Правоохоронці завадили цьому. Потім затримали й інших учасників групи.
Під час обшуків за місцем роботи та у домівках фігурантів вилучили документи та гроші – майже $30 тисяч, понад €10,6 тисячі, 37 тисяч гривень і 520 злотих.
Трьом посадовцям оголосили підозру в одержанні хабаря за змовою (ч. 3 ст. 368 КК України). Покарання передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Розслідування триває.
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