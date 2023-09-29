Нагірний Карабах залишили майже 85 тисяч людей — це половина населення регіону
- Автор:
- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Contributor
Із Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали вже майже 85 тисяч вірмен, які не захотіли жити в регіоні після його повернення під контроль Азербайджану.
Як повідомляє «Радіо Азатутюн», станом на 6 ранку 29 вересня у Вірменію вʼїхали 84 770 вимушених переселенців. Якщо враховувати дані перепису населення Карабаху за 2015 рік, то регіон залишила половина населення. За даними перепису, там мешкали майже 145 тисяч людей, майже всі — етнічні вірмени.
Люди їдуть з Карабаху через Лачинський коридор, якиє є єдиною дорогою до Вірменії.
- Азербайджан 19 вересня оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 20 вересня Азербайджан висунув вимоги — розпуск уряду невизнаної Нагірно-Карбахської Республіки та роззброєння всіх її формувань. Сили НКР після цього почали здавати техніку і зброю, а вірмени — залишати Нагірний Карабах. Азербайджан починав реінтеграцію регіону.
- 27 вересня Азербайджан офіційно назвав свої втрати в одноденній операції — загинули 192 військові, 512 поранені. Вірменська сторона офіційно свої втрати не називала. За різними оцінками, за день у Карабаху загинули щонайменше 200 вірмен, зокрема й цивільні.
- 28 вересня лідер невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки офіційно оголосив, що НКР припиняє своє існування з 1 січня 2024 року.