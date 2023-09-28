У Вінниці викрили посадовців військкомату, які допомагали ухилянтам

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Державне бюро розслідувань у Вінниці викрило посадовців військкомату, які допомагали ухилянтам уникнути мобілізації і виїхати за кордон.

Про це пише пресслужба.

Організував схему офіцер відділення призову Вінницького обʼєднаного міського ТЦК і СП та залучив до неї двох членів військово-лікарської комісії — травматолога та хірурга. Усіх затримали.

Офіцер шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації. За $4 тисячі їм вигадували діагнози та готували документи про непридатність.

Працівники ДБР вилучили записи із чорною бухгалтерією, списки військовозобовʼязаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч гривень.

Затриманим повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті — увʼязнення до девʼяти років із конфіскацією майна.