Суд залишив під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва, але заставу зменшив
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 вересня залишила під вартою до 16 жовтня колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва, але зменшила розмір застави з 55 мільйонів до 45 мільйонів гривень.
Про це повідомляють Центр протидії корупції та громадська організація Transparency International Ukraine.
Захист Князєва просив цілодобовий домашній арешт, а не тримання під вартою. Сам же підозрюваний на засіданні казав, що не збирається переховуватися від правосуддя і готовий відбувати покарання, якщо його визнають винним. Він скаржився, що його рахунки, а також рахунки родичів заарештовані, тому він не може внести заставу. Тримання під вартою Князєв назвав фактичним безальтернативним запобіжним заходом.
Суд погодився лише зменшити заставу і залишити його під вартою.
Князєву не вперше зменшують розмір застави. Ще у травні її розмір сягав 107,3 млн грн, а вже в кінці місяця 75 млн грн. У вересні суд зменшив суму застави до 55 мільйонів.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його арештував.