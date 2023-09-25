У Міжнародному суді ООН закрили останній раунд виступів росії в позові України проти неї

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The International Court of Justice / "Бабель"

Голова російської делегації Олександр Шульгін заявляє, що якщо Міжнародний суд ООН погодиться з позицією України і візьме справу до розгляду, це створить поганий прецедент.

Про це він сказав, закриваючи другий і останній раунд виступів російської делегації на слуханнях, передає кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

«Будь-яке інше рішення Суду [окрім відмови Україні в юрисдикції] дозволило б державам не покладатися на свої реальні права та обовʼязки за договором, а використовувати неправомірне застосування та зловживання правом, відкривати провадження з усіх питань. Це порушило б систему компромісних застережень і дозволило б державам дуже легко обійти принцип згоди держав на юрисдикцію Суду», — сказав очільник делегації рф.

Шульгін повторив аргументи росії, озвучені під час слухань:

Позов України не ґрунтується на Конвенції про геноцид, і коли Київ звертався до суду, між сторонами не існувало жодних суперечок щодо позову;

росія не знала про спір аж до моменту, поки Україна не звернулася до Міжнародного суду ООН;

Держави, які вступили у позов, змінили на цих слуханнях свої позиції, які раніше оголошували в цьому суді, коли НАТО бомбардувало Югославію;

32 держави — це колективний тиск на суд, і це потрібно, бо Україна нібито не впевнена у своїх силах;

Суд має відмовити, бо вимоги України не стосуються суті конвенції, тобто у них не йдеться про пряме порушення конвенції;

Потенційне рішення суду не призведе до жодних наслідків, бо рішення, ухвалене відповідно до Конвенції, не може впливати на права та обовʼязки держав за Статутом ООН та міжнародним звичаєвим правом.

У підсумку Шульгін ще раз закликав Міжнародний суд ООН визнати позовні вимоги України неприйнятними.

Україна подасть свої кінцеві аргументи в середу.

Аргументи української делегації, які вона висловила в першому раунді слухань, можна почитати тут.