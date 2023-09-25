У Міжнародному суді ООН закрили останній раунд виступів росії в позові України проти неї
- Автори:
- Ліза Бровко, Оксана Коваленко
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The International Court of Justice / "Бабель"
Голова російської делегації Олександр Шульгін заявляє, що якщо Міжнародний суд ООН погодиться з позицією України і візьме справу до розгляду, це створить поганий прецедент.
Про це він сказав, закриваючи другий і останній раунд виступів російської делегації на слуханнях, передає кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.
«Будь-яке інше рішення Суду [окрім відмови Україні в юрисдикції] дозволило б державам не покладатися на свої реальні права та обовʼязки за договором, а використовувати неправомірне застосування та зловживання правом, відкривати провадження з усіх питань. Це порушило б систему компромісних застережень і дозволило б державам дуже легко обійти принцип згоди держав на юрисдикцію Суду», — сказав очільник делегації рф.
Шульгін повторив аргументи росії, озвучені під час слухань:
- Позов України не ґрунтується на Конвенції про геноцид, і коли Київ звертався до суду, між сторонами не існувало жодних суперечок щодо позову;
- росія не знала про спір аж до моменту, поки Україна не звернулася до Міжнародного суду ООН;
- Держави, які вступили у позов, змінили на цих слуханнях свої позиції, які раніше оголошували в цьому суді, коли НАТО бомбардувало Югославію;
- 32 держави — це колективний тиск на суд, і це потрібно, бо Україна нібито не впевнена у своїх силах;
- Суд має відмовити, бо вимоги України не стосуються суті конвенції, тобто у них не йдеться про пряме порушення конвенції;
- Потенційне рішення суду не призведе до жодних наслідків, бо рішення, ухвалене відповідно до Конвенції, не може впливати на права та обовʼязки держав за Статутом ООН та міжнародним звичаєвим правом.
У підсумку Шульгін ще раз закликав Міжнародний суд ООН визнати позовні вимоги України неприйнятними.
Україна подасть свої кінцеві аргументи в середу.
Аргументи української делегації, які вона висловила в першому раунді слухань, можна почитати тут.
- Україна подала позов проти рф у справі геноциду 26 лютого 2022 року, через два дні після початку повномасштабного вторгнення рф. Кремль звинувачував Київ у «геноциді» жителів Донбасу і використав це як підставу для вторгнення 24 лютого 2022 року.
- 18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі поновив слухання за позовом України проти росії щодо Конвенції про запобігання злочину геноциду.
- Російська делегація мала слово 18 вересня і намагалася довести суду, що суд не має юрисдикції, щоб розглядати цю справу, а предмет спору нібито відсутній. Україна виступає 19 та 27 вересня.
- Під час виступу української делегації посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич заявив, що суд має юрисдикцію розглядати позов проти росії. І додав, що якщо суд перейде до справи по суті та винесе рішення, це впливатиме на інші провадження в різних судах та інстанціях, що стосуються російського вторгнення в Україну та злочинів, які вона там скоює.
- У суді виступили 32 країни, які приєдналися до позову на боці України. Це безпрецедентна кількість країн в історії: 34 члени ООН із 193, тобто майже 20% беруть участь у процесі. Представниця Британії вважає, що Міжнародний суд ООН може розглядати позов.