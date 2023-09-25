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У Міжнародному суді ООН закрили останній раунд виступів росії в позові України проти неї

Автори:
Ліза Бровко, Оксана Коваленко
Дата:

The International Court of Justice / "Бабель"

Голова російської делегації Олександр Шульгін заявляє, що якщо Міжнародний суд ООН погодиться з позицією України і візьме справу до розгляду, це створить поганий прецедент.

Про це він сказав, закриваючи другий і останній раунд виступів російської делегації на слуханнях, передає кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

«Будь-яке інше рішення Суду [окрім відмови Україні в юрисдикції] дозволило б державам не покладатися на свої реальні права та обовʼязки за договором, а використовувати неправомірне застосування та зловживання правом, відкривати провадження з усіх питань. Це порушило б систему компромісних застережень і дозволило б державам дуже легко обійти принцип згоди держав на юрисдикцію Суду», — сказав очільник делегації рф.

Шульгін повторив аргументи росії, озвучені під час слухань:

У підсумку Шульгін ще раз закликав Міжнародний суд ООН визнати позовні вимоги України неприйнятними.

Україна подасть свої кінцеві аргументи в середу.

Аргументи української делегації, які вона висловила в першому раунді слухань, можна почитати тут.