Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Україна отримала $100 млн від Світового банку під гарантію Великої Британії.

Про це пише пресслужба Мінфіну.

Ці гроші — частина пʼятого, додаткового фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» PEACE in Ukraine.

Кошти підуть на часткову компенсацію видатків держбюджету на пенсії за липень 2023 року.

З лютого 2022 року Велика Британія надала Україні фінансову допомогу на суму $1,6 мільярда.