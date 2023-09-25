З ексочільника «Нафтогазу» Андрія Коболєва зняли електронний браслет

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Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання адвокатів колишнього голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва щодо зміни запобіжного заходу з застави на особисте зобов’язання.

Про це «Бабелю» повідомили в юридичній компанії «Міллер».

Суд зменшив суму застави — з 229 млн до 107 млн гривень, які вже було сплачено.

Крім того, відтепер Коболєв може вільно пересуватися всією Україною — до розгляду справи його переміщення були обмежені Києвом та областю. Також з нього зняли електронний браслет.

Чинними залишаються обмеження на виїзд за кордон, здача паспорта, прибуття за вимогою детектива / прокурора / слідчого чи суду в межах провадження та утримання від спілкування з членами наглядової ради та дотичними до справи працівниками «Нафтогазу».