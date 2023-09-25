З ексочільника «Нафтогазу» Андрія Коболєва зняли електронний браслет
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання адвокатів колишнього голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва щодо зміни запобіжного заходу з застави на особисте зобов’язання.
Про це «Бабелю» повідомили в юридичній компанії «Міллер».
Суд зменшив суму застави — з 229 млн до 107 млн гривень, які вже було сплачено.
Крім того, відтепер Коболєв може вільно пересуватися всією Україною — до розгляду справи його переміщення були обмежені Києвом та областю. Також з нього зняли електронний браслет.
Чинними залишаються обмеження на виїзд за кордон, здача паспорта, прибуття за вимогою детектива / прокурора / слідчого чи суду в межах провадження та утримання від спілкування з членами наглядової ради та дотичними до справи працівниками «Нафтогазу».
- 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро оголосило Андрію Коболєву про підозру в заволодінні понад 229 мільйонами гривень. Слідство встановило, що Коболєв у травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 мільйон гривень за «екстраординарні досягнення» — йдеться про позитивне рішення Стокгольмського арбітражу в газовій справі України проти росії.
- 31 січня Вищий антикорупційний суд визнав підозру Андрію Коболєву «необґрунтованою» і відмовився обирати йому запобіжний захід (арешт з альтернативою застави). Тоді Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила це рішення, і Коболєву призначили заставу — 229 мільйонів гривень. Потім його додатково зобовʼязали носити електронний браслет.
- 14 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування цієї справи.
- 9 серпня Вищий антикорупційний суд продовжив ще на 2 місяці процесуальні обовʼязки для Андрія Коболєва.