Хунта Нігеру закрила повітряний простір для французьких літаків

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William Hook / Unsplash

Військові повстанці, що захопили владу в Нігері, заборонили французьким літакам літати в повітряному просторі країни.

Про це повідомляє AFP.

За їхньою заявою, повітряний простір Нігеру «відкритий для всіх національних і міжнародних комерційних рейсів, за винятком французьких літаків або літаків, зафрахтованих Францією, включно з літаками авіакомпанії Air France».

Уточнюють також, що повітряний простір закритий для «всіх військових, оперативних та інших спеціальних польотів» без попереднього дозволу.