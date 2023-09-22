Кабмін відклав запуск реєстру олігархів до закінчення воєнного стану
- Автор:
- Софія Телішевська
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Voevoda / Wikipedia
Кабінет міністрів відклав запуск реєстру олігархів до закінчення війни. Про це свідчить розпорядження уряду № 827-р від 19 вересня.
Документ передбачає, що реєстр має запрацювати через три місяці з дня припинення або скасування воєнного стану. Раніше його планували запустити за три місяці після опублікування висновку Венеціанської комісії про закон.
Відповідальним виконавцем реєстру замість Ради національної безпеки і оборони призначили Мінʼюст.
- 1 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про олігархів. Спікер Ради Разумков тоді пообіцяв внести правки до законопроєкту, щоб позбавити РНБО права визначати, хто є олігархом. А 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков відправив законопроєкт про олігархів на розгляд Венеціанській комісії. Пізніше Венеціанська комісія заявила, що надасть оцінку законопроєкту президента Володимира Зеленського про деолігархізацію.
- Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобовʼязані подавати електронну декларацію. Усі чиновники будуть зобовʼязані неодмінно подавати декларацію про контакти, якщо вони спілкуватимуться з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів. У РНБО заявили, що під ознаки олігарха підпадають майже 86 українців.