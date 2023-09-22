СБУ затримала трьох працівників військкоматів і посадовця ВЛК — допомагали ухилянтам

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Служба безпеки в трьох регіонах затримала трьох працівників військкоматів і посадовця військово-лікарської комісії. Вони допомагали військовозобовʼязаним виїхати за кордон з підробленими документами. Загалом СБУ ліквідувала ще сім схем ухилення від мобілізації.

Про це пише пресслужба СБУ.

За «послуги» брали від $500 до $8,5 тисяч — це залежало від терміновості та способу втечі за кордон.

У Києві затримали двох громадян країни з Південного Кавказу, які продавали підроблені документи про багатодітне батьківство чи волонтерську діяльність, а також виводили клієнтів за кордон лісовими стежками на Закарпатті.

На Львівщині військові контррозвідники затримали посадовицю відділення рекрутингу та комплектування райвійськкомату — вона вимагала $17 тисяч у двох працівників місцевого підприємства.

В Івано-Франківській області затримали начальника одного з районних військкоматів — він списував чоловіків з військового обліку за станом здоров’я.

На Черкащині СБУ повідомила про підозру секретарю районної військово-лікарської комісії, що продавав фіктивні довідки про тяжкі захворювання, залучивши до цього лікаря ВЛК.

У Кіровоградській області затримали посадовця райвійськкомату, який разом із членами ВЛК підробляв медичні висновки і продавав їх військовозобов’язаним.

На Одещині за матеріалами СБУ понад пʼять років увʼязнення отримав чоловік, що намагався переправити за кордон групу ухилянтів поза пунктами пропуску.